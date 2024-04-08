استطلاع: الأمريكيون يتخطون وجبات الطعام لمواجهة ارتفاع التكاليف

كشف استطلاع جديد أن الأمريكيين يكافحون من أجل تحمل تكاليف السكن المرتفعة، وأكثر من واحد من كل 5 أفراد يتخطون وجبات الطعام من أجل تدبير أمورهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من شركة الوساطة العقارية Redfin ومقرها سياتل، أن 50٪ من أصحاب المنازل والمستأجرين في الولايات المتحدة واجهوا صعوبات في سداد أقساط السكن الخاصة بهم، مع اضطرار البعض لتقديم تضحيات معينة لمواجهة الضغوط المالية.

وعلى سبيل المثال، أفاد 22% من المشاركين في الاستطلاع أنهم تخطوا وجبات الطعام، و21% منهم باعوا بعض ممتلكاتهم، وعمل نحو 37% لساعات إضافية.

وقالت تشن تشاو، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في Redfin: "أصبح السكن في أمريكا مرهقا لدرجة أن بعض العائلات لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الضروريات الأخرى، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية، واضطرت إلى تقديم تضحيات كبيرة والعمل لساعات إضافية واقتراض المال لتغطية تكاليفهم الشهرية".

وكشف التقرير أن أسعار البيوت والإيجارات ارتفعت بشكل حاد في العديد من المدن الأميركية، وظلت نسبة الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 23 عاما في أكتوبر الماضي.

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وأوضحت Redfin أن دخل الأسرة الأمريكية النموذجي يقل بنحو 30 ألف دولار سنويا عن المستوى اللازم لشراء منزل متوسط السعر. وقال زهاء 35% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يأخذون إجازات أقل، أو لا يأخذون إجازات على الإطلاق، من أجل تحصيل دفعات السكن.

واقترض حوالي 18% أموالا من الأصدقاء والعائلة أو استثمروا في مدخراتهم التقاعدية. وكانت الأزمة المالية صعبة للغاية بالنسبة لـ 16% من المشاركين، لدرجة أنهم اضطروا إلى تأخير الرعاية الطبية اللازمة أو التخلي عنها.

يذكر أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما في يونيو 2022، ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تعزيز سعر الفائدة في محاولة لكبح الأسعار.

وتراجعت وتيرة التضخم منذ ذلك الحين، لكن نمو الأسعار ارتفع إلى 3.2% مقارنة بالعام السابق في فبراير، وهو أعلى مما توقعه الاقتصاديون. وأضعفت هذه الزيادة الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي قريبا في خفض سعر الفائدة.

المصدر: RT