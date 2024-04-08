السجن 164 عاما لامرأة أمريكية زعمت أنها مراهقة بهدف ممارسة الجنس مع مراهقين

تواجه امرأة من ولاية فلوريدا حكما بالسجن لـ164 عاما، بعد أن ادعت أنها تبلغ من العمر 14 عاما لمقابلة مراهقين عبر الإنترنت وممارسة الجنس معهم والتحرش بهم.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن أليسا آن زينجر (30 عاما)، ألقي القبض عليها للمرة الثانية يوم الخميس ووجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم جنسية إضافية مع قاصرين بعد أن تم اكتشاف أربعة ضحايا آخرين.

وتم القبض عليها لأول مرة في نوفمبر الماضي بزعم تورطها في ما لا يقل عن 30 فعلا جنسيا مع طالب واحد على الأقل في المدرسة الإعدادية يتراوح عمره بين 12 و15 عاما وإرسال مقاطع فيديو إلى عدة آخرين، وفقا لتقرير الاعتقال.

A 23-year-old Florida woman called Alyssa Ann Zinger who posed online as a 14-year-old girl to meet and molest a teenage boy has been hit with additional charges.



She was first arrested in November for allegedly engaging in at least 30 sexual acts with at least one middle… pic.twitter.com/e7IcxTUimu — Morbid Knowledge (@Morbidful) April 7, 2024

ويزعم أن المتهمة أنشأت شخصية مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها شابة تدرس في المنزل وتبلغ من العمر 14 عاما وتتواصل مع القصر بمدرسة ويلسون المتوسطة في حي هايد بارك في تامبا، من خلال تطبيق "سناب شات".

وبعد إلقاء القبض عليها لأول مرة، تم توجيه عدة اتهامات لها من بينها تهم بالتحرش. وبعد إلقاء القبض عليها مرة جديدة تم إضافة تهم حيازة مواد إباحية للأطفال، ونقل المواد الإباحية عن الأطفال عن طريق الأجهزة الإلكترونية، والتحرش الجنسي عبر الإنترنت.

وقال أحد الضحايا إنهما مارسا الجنس عدة مرات، وأن زنجر أرسلت له صورا ومقاطع فيديو فاضحة، بينما قال آخر إنها أرسلت مقطع فيديو إلى العديد من الأطفال عبر "سناب شات" يصور الجماع الجنسي، وفقا لوثائق الاعتقال. كما أخبرت إحدى الضحايا أنها مارست الجنس مع مراهقين آخرين.

كما تم القبض على زينجر وأحد الضحايا أثناء قيامهما بالسرقة من متجر في نوردستروم في يوليو، وادعت يومها أمام رجال الشرطة أنها ولدت في عام 2009، وهو ما لم يتمكن من التحقق منه، وفقا لمذكرة التفتيش.

وقالت الوثيقة إن الضابط تمكن من العثور على معلومات عن أليسا زينجر المولودة في عام 2001، ولكن عندما واجهت زينجر، كذبت كذبة يائسة مفادها أن لديها أخت غير شقيقة تحمل نفس الاسم، حسبما ذكرت الوثيقة.

علمت الشرطة أنها كانت تكذب من خلال مراجعة سجلات المدرسة والتوظيف والاتصال بصاحب عملها، الذي أكد أنها شخص بالغ. كما تقدم أحد الضحايا بشأن جرائم زنجر المزعومة بعد ثلاثة أشهر فقط.

المصدر: "نيويورك بوست"