السجن 15 سنة لربة بيت قتلت والدتها بطريقة بشعة ودم بارد في محافظة الجيزة بمصر

قضت محكمة جنايات محافظة الجيزة بمصر، بمعاقبة ربة بيت بالسجن 15 سنة، لاتهامها بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية في منطقة بولاق الدكرور.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه "جاء في أمر الإحالة، أن المتهمة ربة منزل، قتلت والدتها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها على إثر خلافات أسرية متكررة بينهما يوميا، وما إن ظفرت بها حتى انهالت عليها بعدة ضربات بأسلحة بيضاء وسلك كهربائي، أعدتها مسبقا لارتكاب جريمتها والتي أودت بحياة أمها".

وذكرت التحقيقات أنه "كانت البداية بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية حيث أبلغ الجيران الشرطة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين العثور على جثة سيدة عمرها 69 عاما تدعى اعتدال".

كما أفادت التحقيقات بأن "الأهالي أشاروا إلى أن العجوز تعاني من أمراض نفسية، وبمناظرة جسدها تبين وجود آثار اعتداء خاصة على الرأس واتضح أن هناك شبهة جنائية لاسيما أن الجاني دخل مسكنها بشكل طبيعي".

هذا وألقت الشرطة القبض على ابنة السيدة المسنة، فيما اعترفت بارتكابها للجريمة وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الواقعة.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية