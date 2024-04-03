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السعودية.. مقطع فيديو من الحرم المكي لهندوسي اعتنق الإسلام يثير تفاعلا.. (فيديو)

مجتمع

السعودية.. مقطع فيديو من الحرم المكي لهندوسي اعتنق الإسلام يثير تفاعلا.. (فيديو)
AFP
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقابلة أظهرت رجلا هندي الجنسية، وهو يؤدي مناسك العمرة بعد تخليه عن ديانته الهندوسية واعتناقه للإسلام.

 وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية من الحرم المكي، ظهر الرجل بزي الإحرام، فيما تجمع حوله عدد كبير من المعتمرين.

وتبين من خلال قراءة المراسل لوثيقة بيده، أن اسم المعتمر الهندي القديم هو "كبشول"، في حين أن الأخير غير اسمه بعد اعتناقه الإسلام إلى "بلال"، كما تلقى الرجل هدية من المراسل، قبل أن يصافحه بحرارة.

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وأثار مقطع الفيديو الخاص بهذه المقابلة تفاعلا على منصة "إكس"، حيث حظي بعشرات آلاف المشاهدات، فيما كتب أحدهم معلقا: "ما شاء الله تبارك الله اللهم ثبته"، وأضاف آخر: "الحمدلله الذي شرح صدره للإسلام".

السعودية.. مقطع فيديو من الحرم المكي لهندوسي اعتنق الإسلام يثير تفاعلا.. (فيديو)

المصدر: "الإخبارية" + RT

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