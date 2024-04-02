نبأ العثور على جثة حارق القرآن سلوان موميكا ميتا في منزله بالنرويج يشعل مواقع التواصل.. فما حقيقته؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، نبأ العثور على جثة اللاجىء العراقي حارق القرآن الكريم سلوان موميكا ميتا في منزله في النرويج. فما حقيقته، يا ترى؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة مواقع إخبارية، نبأ "عثور الشرطة النرويجية على جثة العراقي الذي أحرق القرآن الكريم ميتا في شقته".

غير أن الخبر لم يتم تأكيده من أن أي مصدر رسمي حتى الآن، بينما أكد آخرون أن الأمر عبارة عن كذبة أبريل.

🦋 سلوان موميكا

وجدوه مقتولاً في النرويج



حرق القرآن لم يمنعه من الانتشار

لكنه حرمك الرحمة،



فكانت نهايتك من صنع يداك،



إلى جهنم وبئس المصير.#ملحمة_غزةpic.twitter.com/YbhOBZuuw2 — Ahmad أحمد العربي (@Myahmadiat) April 2, 2024

إلى الان لا يوجد خبر مقتل حارق القران "سلوان "

في الصحف الرسمية النرويجة او غيرها في الاعلام ، سوى هذا الخبر عن مقتل امراءة منذ امس في أوسلو ، ولا وجود لغيره والذي نعلمه ان سلوان اعتقل من قبل دائرة الهجرة وسوف يتم ترحيله الى السويد حسب اتفاقية " دبلن " لانه يملك بصمات ومعلومات… — Azhar Al-Jumaili (@AzharJumaili) April 1, 2024

وذكرت صحيفة "Document.no" (وهي صحيفة نرويجية يمينية متطرفة مناهضة للهجرة على الإنترنت، حددها الأكاديميون "Document.no" كموقع إلكتروني مناهض للمسلمين"، أن وحدة الهجرة التابعة للشرطة ليست على علم بالعثور على سلوان موميكا ميتا في النرويج. وبذلك تم نفي الشائعات المتداولة دوليا.

The lifeless body of Iraqi refugee and Islam critic Salwan Sabah Matti Momika has been found in Norway. Momika was known for organizing demonstrations in Sweden where he publicly burn Koran several times.https://t.co/I9yOTeSQOJ — RadioGenoa (@RadioGenoa) April 2, 2024

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وفي وقت سابق، أعلن اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا، بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه نسخا من القرآن، أنه غادر السويد إلى النرويج بعد إلغاء تصريح إقامته فيها.

المصدر: RT + Document.no