تركيا.. نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يلقى حتفه بسقوط شرفة خلال الاحتفال بالفوز بالانتخابات (فيديو)

في مشهد تراجيدي شهدته الانتخابات المحلية التركية التي جرت يوم الأحد الماضي، لقي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا محمد بالاز حتفه أثناء الاحتفال بالفوز.

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وعقب صدور النتائج الأولية حول تقدم مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري قادر تاتيك في منطقة تافاس، تجمع العشرات للاحتفال، فيما تداعت إحدى الشرفات بينما كان العديد من المحتفلين متجمهرين عليها.

ونتيجة لانهيار الشرفة، أصيب 8 من أعضاء الحزب في الشارع وفي الشرفة، إصابة 3 منهم خطيرة.

وتم تحويل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية، إلى المستشفيات المحيطة من قبل الفرق الطبية وتم علاجهم.

ومن بين المصابين، تم نقل نائب رئيس المنطقة في حزب الشعب الجمهوري محمد بالاز، الذي أصيب بضربة في رأسه وكان في حالة تهدد حياته، إلى مستشفى جامعة باموكالي بعد علاجه الأول في مستشفى تافاس الحكومي، ورغم كل تدخلات الأطباء توفي لاحقا.

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, - IHA



According to the agency, another 8 people were hospitalized. pic.twitter.com/fBqdB4qqtY — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2024

المصدر: صحيفة "جمهوريت"