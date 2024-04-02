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تركيا..نائب رئيس "الشعب الجمهوري" بتافاس يلقى حتفه بسقوط شرفة خلال الاحتفال بالفوز بالانتخابات-فيديو

مجتمع

تركيا..نائب رئيس
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في مشهد تراجيدي شهدته الانتخابات المحلية التركية التي جرت يوم الأحد الماضي، لقي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة تافاس بتركيا محمد بالاز حتفه أثناء الاحتفال بالفوز.

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وعقب صدور النتائج الأولية حول تقدم مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري في منطقة تافاس قادر تاتيك، تجمع العشرات للاحتفال، فيما تداعت إحدى الشرفات بينما كان العديد من المحتفلين متجمهرين عليها.

ونتيجة لانهيار الشرفة، أصيب 8 من أعضاء الحزب في الشارع وفي الشرفة، إصابة 3 منهم خطيرة.

وتم تحويل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية، إلى المستشفيات المحيطة من قبل الفرق الطبية وتم علاجهم.

ومن بين المصابين، تم نقل نائب رئيس المنطقة في حزب الشعب الجمهوري محمد بالاز، الذي أصيب بضربة في رأسه وكان في حالة تهدد حياته، إلى مستشفى جامعة باموكالي بعد علاجه الأول في مستشفى تافاس الحكومي، ورغم كل تدخلات الأطباء توفي لاحقا.

المصدر: صحيفة "جمهوريت"

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