عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يعلق على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق ويطرح عدة أسئلة

علق عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، على مقتل العسكريين من الحرس الثوري الإيراني إثر استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

فقد نشر فرانك هوغربيتس على حسابه في منصة "إكس" تغريدة من تصريحات وزير الخارجية الإيراني معلقا عليها بالقول: "لماذا تم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق؟"

وأضاف: "هل هذه محاولة متعمدة لاستفزاز إيران وتصعيد الصراع؟ هل تعتقد إسرائيل أن بإمكانها القيام بكل هذا دون عواقب؟"

Why target the Iranian consulate in Damascus? Is this a deliberate attempt to provoke Iran and escalate the conflict? Does Israel believe it can do all this without consequence? https://t.co/eGfb8fH2oD — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 1, 2024

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هذا وارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني (منهم مستشاران عسكريان برتبة عميد).

جدير بالذكر أن العالم الهولندي داعم دائم للقضية الفلسطينية في حسابه على المنصة، ويسلط الضوء في منشوراته على الجرائم الإسرائيلية في غزة.

المصدرك RT