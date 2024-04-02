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8 ثوان مرعبة.. فيديو للحظة مقتل سيدة و3 طلاب في بورسعيد بمصر

مجتمع

8 ثوان مرعبة.. فيديو للحظة مقتل سيدة و3 طلاب في بورسعيد بمصر
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لقى 4 أشخاص مصرعهم نتيجة حادث وقع يوم الاثنين بشارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم في محافظة بورسعيد بمصر.

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وأخطرت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بمصرع 4 أشخاص بحادث دهس سيارة طائشة، وعلي الفور جري الدفع بـ 3 سيارات لنقل الجثث والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، ولكن لقي الجميع مصرعهم فور وصولهم المستشفى، وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم ضبط المتهم والذي تبين أنه طالب بكلية الحقوق، وما زال التحقيق مستمر من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

ويظعر في فيديو الحادث، سيارة طائشة مسرعة جاءت بجانبها بسرعة جنونية لتصدم عدة أشخاص ليلقوا مصرعهم في الحال.

المصدر: RT + المصري اليوم

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