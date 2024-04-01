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بعد عمليتي طعن في بئر السبع وأسدود.. نشطاء يتداولون مقطع فيديو للقيادي الراحل صالح العاروري (فيديو)

مجتمع

بعد عمليتي طعن في بئر السبع وأسدود.. نشطاء يتداولون مقطع فيديو للقيادي الراحل صالح العاروري (فيديو)
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بالتزامن مع عمليتي طعن في كل من بئر السبع وأسدود، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو سابق لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، يتحدث فيه عن تنفيذ مثل هذه العمليات.

وأظهر مقطع الفيديو تصريحات لصالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل بالعاصمة اللبنانية بيروت في يناير: "اضربوهم في كل مكان.. يجب أن يفقدوا الأمن في كل مكان". 

وتداول نشطاء على منصة "إكس" فيديو صالح العاروري، تزامنا مع عملية طعن نُفذت في غان يفني شرقي مستوطنة أسدود، وعقب تنفيذ عملية طعن جندي في مدينة بئر السبع.

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ومساء أمس الأحد، أعلنت نجمة داوود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي"، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية "تحييد منفذ العملية".

كما أصيب جندي إسرائيلي أمس الأحد، إثر عملية طعن تعرض لها بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن من بدو النقب وهو من مدينة رهط، ويدعى ناجي أبو فريح وتم تحييده.

المصدر: RT

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