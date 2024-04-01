السعودية.. سيارة "تقودها امرأة" تقتحم محل خضار في جازان (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة محل خضار في صامطة بجازان، وتهشيم واجهته الزجاجية.



وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، سيارة تقتحم محل خضار بشكل مفاجئ، وتصدم أحد العمال.

كما هشمت السيارة زجاج واجهة المحل ودمرت محتوياته، واستقرت داخله، فيما تمت الإشارة إلى أن سيدة هي من كان يقود المركبة، ويبدو أنها فقدت السيطرة عليها.

🚨🚨- متداول :



في صامطة .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل خضار .#جازان_الانpic.twitter.com/fRFaYdpfl7 — جازان الان (@jazannow) March 31, 2024

إقرأ المزيد

المصدر: RT