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القضاء الكويتي يصدر حكما نهائيا ضد معالج قرآن مصري اعتدى على 3 فتيات

مجتمع

القضاء الكويتي يصدر حكما نهائيا ضد معالج قرآن مصري اعتدى على 3 فتيات
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أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس معالج قرآن مصري الجنسية 5 سنوات لاعتدائه على 3 قاصرات في شقته بالمهبولة، حيث كان يفترض أن يقوم بعلاجهن من خلال الرقية الشرعية.

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وبدأت الواقعة في قيام والد الفتيات الثلاث بمراجعة المتهم في سكنه بمنطقة المهبولة من أجل قراءة الرقية الشرعية على بناته لتخليصهن من الحسد، لكنهن خرجن باكيات وأبلغن والدهن بأن المعالج قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن.

وتقدم والد الفتيات ببلاغ إلى وزارة الداخلية، وبعد التحقيقات أحيلت القضية إلى النيابة ثم المحاكمة.

وكانت قد قضت محكمة كويتية أخرى بخمس سنوات حبسا بحق الراق المصري مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.

المصدر: القبس

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