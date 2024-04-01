 
مباشر

السعودية..موقف بطولي من مواطن أنقذ طفلا بطريقة مدهشة يشعل مواقع التواصل وأمير الرياض يستقبله (فيديو)

مجتمع

السعودية..موقف بطولي من مواطن أنقذ طفلا بطريقة مدهشة يشعل مواقع التواصل وأمير الرياض يستقبله (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9mf

انتشر على مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو يظهر إقدام سائق سيارة على صد مركبة أخرى كانت بطريقها لدهس طفل في مقطع فيديو وصفه نشطاء بـ"المدهش" و"البطولي".

إقرأ المزيد
الكويت.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ وقذفه منها إلى البحر (فيديو)
الكويت.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ وقذفه منها إلى البحر (فيديو)

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قائد السيارة "الشجاع" يقود سيارته البيضاء على شارع ويلمح طفلا يسير في منتصف الطريق وفي الوقت ذاته يرى سيارة رمادية اللون تسير بسرعة في الاتجاه ذاته ليقوم بالانعطاف فجأة إلى اليسار والاصطدام بالمركبة ويحرف مسارها للحيلولة دون إصابة الطفل. 

وأشاد النشطاء بهذا التصرف، ووصفوا ما قام به الشاب عبد الله بن مدلول العنزي بالعمل البطولي.

ويوم الأحد، استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي، وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج، من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكدا أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوما.

وقال: إن هذا الاستقبال والتواصل تم بمبادرة من نائب أمير منطقة الرياض، وتنسيق ومتابعة محافظ الخرج، وأنا أكمل هذه الخطوة المباركة.

وحضر الاستقبال محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز.

هذا وتداول بعض النشطاء والصفحات على منصة "إكس"، أن قائمة الهدايا التي حصل عليها "البطل" السعودي عبد الله مدلول العنزي الذي انقذ الطفل:

من الأمير الوليد بن طلال: سيارة كامري 2024 ومبلغ مالي.

من الشيخ نواف بن صخيبر الغرابي الحربي: سيارة أكورد 2024.

من مجموعة مشراف النبيلة: سيارة.

من حاشي باشا: سيارة.

من الدخيل للعود: 30 ألف ريال.

من خالد الشتري: 25 ألف ريال.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا