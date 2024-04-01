السعودية..موقف بطولي من مواطن أنقذ طفلا بطريقة مدهشة يشعل مواقع التواصل وأمير الرياض يستقبله (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو يظهر إقدام سائق سيارة على صد مركبة أخرى كانت بطريقها لدهس طفل في مقطع فيديو وصفه نشطاء بـ"المدهش" و"البطولي".

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول قائد السيارة "الشجاع" يقود سيارته البيضاء على شارع ويلمح طفلا يسير في منتصف الطريق وفي الوقت ذاته يرى سيارة رمادية اللون تسير بسرعة في الاتجاه ذاته ليقوم بالانعطاف فجأة إلى اليسار والاصطدام بالمركبة ويحرف مسارها للحيلولة دون إصابة الطفل.

وأشاد النشطاء بهذا التصرف، ووصفوا ما قام به الشاب عبد الله بن مدلول العنزي بالعمل البطولي.

وأنا أعيد مشاهدة مقطع #عبدالله_مدلول_العنزي ، وأتابع السيناريو الذي قام به :

- أعاق السيارة المسرعة .

- ثم نزل مسرعا وحضن الطفل .

- ثم ذهب لصاحب السيارة التي أعاقها ليطمئن عليه .



أي حنان أبوي أي شجاعة أي قوة قلب أي إنسانية تملكها يا عبدالله . pic.twitter.com/38VhnlBFlh — فرويد . Freud (@FreudKsa) March 31, 2024

إنقاذ بطولي إبداعي في لحظة عصيبة وحسن تصرف خلال أجزاء من الثانية.



المقطع لطفل صغير بمحافظة الخرج كان يعبر الشارع ولحظة مرور سيارة مسرعة قام صاحب سيارة آخر باعتراضه وصدمه فتمكن من إنقاذ الصغير بعد عناية الله.



البطل اسمه: عبدالله مدلول العنزي

عبر:@sabqkpic.twitter.com/hENKSdiKLT — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 29, 2024

ويوم الأحد، استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي، وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج، من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكدا أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوما.

وقال: إن هذا الاستقبال والتواصل تم بمبادرة من نائب أمير منطقة الرياض، وتنسيق ومتابعة محافظ الخرج، وأنا أكمل هذه الخطوة المباركة.

وحضر الاستقبال محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز.

هذا وتداول بعض النشطاء والصفحات على منصة "إكس"، أن قائمة الهدايا التي حصل عليها "البطل" السعودي عبد الله مدلول العنزي الذي انقذ الطفل:

من الأمير الوليد بن طلال: سيارة كامري 2024 ومبلغ مالي.

من الشيخ نواف بن صخيبر الغرابي الحربي: سيارة أكورد 2024.

من مجموعة مشراف النبيلة: سيارة.

من حاشي باشا: سيارة.

من الدخيل للعود: 30 ألف ريال.

من خالد الشتري: 25 ألف ريال.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات.

قائمة الهدايا التي حصل عليها البطل السعودي عبدالله مدلول العنزي الذي انقذ الطفل :



الأمير الوليد بن طلال: سيارة كامري 2024 ومبلغ مالي

الشيخ نواف بن صخيبر الغرابي الحربي: سيارة اكورد 2024

مجموعة مشراف النبيلة: سيارة

حاشي باشا: سيارة

الدخيل للعود: 30 الف ريال

خالد الشتري: 25 الف… pic.twitter.com/jNoBUHQWGs — Screen Mix (@ScreenMix) March 31, 2024

🎥 فيديو موقف بطولي لأحد أبناء الخرج إنقاذ طفل من الموت المحقق بفضل الله #عبدالله_مدلول_العنزي

"بحثت عن رقم عبدالله وقمت بالاتصال به والتحقق من القصه"

الحادثه وقعت يوم الجمعه ١٢ رمضان ١٤٤٥

يقول عبدالله ((شاهدت الطفل في المسار الأيسر ،وخففت السرعه حتى يقطع الطريق لكنه استمر في… pic.twitter.com/deAalJUJHs — اسأل الخرج (@sabqk) March 29, 2024

المصدر: RT