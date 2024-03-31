مصر.. قرار جديد في قضية "ملحن" القرآن الكريم

قررت محكمة "جنح مستأنف النزهة" المنعقدة بالعباسية في مصر، تأجيل الحكم على الملحن أحمد حجازي في الاستئناف على حكم "حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه" بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 أبريل.

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وكانت محكمة جنح النزهة، قد قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.

من جهته، أعرب حجازي عن بالغ أسفه وحزنه لما سببه للعامة والخاصة بسبب ظهور مقطع فيديو قديم له.

وقال حجازي في تصريحات له: "أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق. فهو كلام الله عز وجل، ودستورنا السماوى المعجز وما كنت أقصد المعنى الذى ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي..أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله".

وأثار ظهور الملحن المصري برفقة قراء ومنشدين في مقطع فيديو ممسكا بآلة العود وهو يتلو إحدى آيات القرآن بإيقاع موسيقي، جدلا كبيرا في مصر.

وفي الفيديو كان الملحن أحمد حجازي الذي يملك أكاديمية للتدريب على الغناء والعزف، يقرأ الآية 81 من سورة "يس" بإيقاع موسيقي بزعم تعليم المنشدين مقامات القراءة.

المصدر: RT + "صدى البلد"