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مصر.. مشاجرة في شقة فنان شهير تنتهي بقفز شخص من الشرفة

مجتمع

مصر.. مشاجرة في شقة فنان شهير تنتهي بقفز شخص من الشرفة
Globallookpress
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كشفت التحريات الأمنية في مصر تفاصيل بلاغ يفيد بسقوط أحد الأشخاص من داخل شقة الفنان الشهير إحسان الترك وسط صراخ من داخل الشقة.

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وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بإصابة شاب إثر ادعاء سقوطه من شرفة بالطابق الثاني في منطقة الهرم.

وعلى الفور وجه مدير أمن الجيزة للأجهزة الأمنية بسرعة الانتقال والفحص، حيث تبين من التحريات التي باشرتها مباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين المصاب والفنان إحسان الترك، بسبب خلافات بينهم.

وبينت التحريات أن الخلاف نشب بين الطرفين بسبب طلب مالك الشقة من الترك زيادة في الإيجار، وهدده بالطرد وتأجير الشقة لأسرة سودانية ما لم يوافق على ذلك.

 من جهته، رفض الفنان هذه الزيادة، فحدثت المشاجرة مع مالك الشقة، لتقوم زوجة الفنان بطلب شرطة النجدة ومنعا المالك من الخروج بعد اعتدائه عليهما، فقرر القفز من الشرفة.

المصدر: "صدى البلد" + "القاهرة 24"

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