السعودية.. بلدية خميس مشيط تكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن بيع لحوم الكلاب في أحد البوفيهات (صور)

كشفت بلدية منطقة "خميس مشيط" في السعودية حقيقة الأنباء المتداولة عن بيع لحوم الكلاب في أحد البوفيهات.

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وأكدت بلدية خميس مشيط أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم تداولها بأن مراقبي البلدية قاموا بضبط إحدى البوفيهات التي تقوم ببيع لحوم غير صالحة، وإرفاق صور لكلاب على أنه تم ضبطها في نفس البوفيه، غير صحيحة على الإطلاق.

وشددت البلدية على أن ما يتم تناقله من أخبار ومعلومات في هذا الخصوص هي معلومات مغلوطة وعارية من الصحة، مؤكدة أنها تحرص أشد الحرص على متابعة جميع منافذ بيع الغذاء والتأكد من سلامته والإعلان عبر حسابها الرسمي عن أي مخالفات صحية يتم ضبطها.

ويأتي ذلك عقب تداول صور على مواقع التواصل، قال ناشرها إنها للحوم كلاب تباع في بوفيه.

المصدر: RT