كيف سيُعذب الشيطان في النار وهو مخلوق من نار؟ مفتي مصر الأسبق علي جمعة يجيب في برنامجه (فيديو)

رد مفتي الديار المصرية الأسبق علي جمعة على سؤال حول: كيف سيُعذّب الشيطان في النار وهو مخلوق من نار، موضحا الفكرة.

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وخلال حلقة برنامجه "نور الدين"، أوضح علي جمعة في معرض إجابته لفتاة عن ذات السؤال قائلا: "هو مش نار، زي ما انتي مش طينة، انتي مخلوقة من تراب فهل انتي تراب؟ انتي من لحم ودم هو كذلك..الشيطان لو مات يطلع لهيب ولو الإنسان مات بيتحول لتراب، فكلمة من جاءت بمعنى المادة التي أتى منها (الشيطان)".

وأضاف علي جمعة: "الملائكة من نور، بس هي مش نور، وكذلك الشيطان مخلوق من نار، بس هو مش نار، وبني آدم خلق من التراب بس هو مش تراب".

جدير بالذكر أن برنامج "نور الدين"، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه الناس وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دائما ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم في حيرة من أمرهم فيها، والأسئلة التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهما لما يحاولون معرفته.

المصدر: "القاهرة 24"