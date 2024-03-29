ظهور "متعرٍّ" في برنامج تلفزيوني عربي يثير انتقادات على مواقع التواصل (فيديو)

أثار ظهور شاب يعمل كـ"متعرٍّ" أمام الفتيات في برنامج تلفزيوني لبناني موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقتطفا من حلقة لبرنامج "أنا هيك‎‎"، يظهر فيها شاب يعمل بمهنة "المتعرّي"، ويفتخر بذلك، في حين أن جميع الحاضرين في الاستديو للمشاركة في الحلقة صوتوا بالإجماع أن لا أحد يطمح لأن يعمل كما هذا الشاب.

كما علقت شابة من بين الحضور عمرها 18 عاما على ما يقوم به الشاب، قائلة إنه عمل "رخيص جدا"، وانسحبت من البرنامج.

وأثار المشهد وموضوع الحلقة انتقادات واسعة لدى رواد مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "ولله ما قصرت فيك الصبية ويا ريت كل شي هيك شغلات رخيصة وضد المجتمع والارتقاء، يكون في مجال لصده والوقوف ضده وإيقافه".

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وأضاف آخر: "عندما يكون برنامج منحط ويأتي بهكذا انحطاط أخلاقي وديني بحجة حرية الرأي، فماذا نتوقع من جيل ينمو على هكذا انحطاط..رحم الله آباءنا وأجدادنا لأنه عندما يفقد الأدب والأخلاق والحياء سلطته فلن يبقى سوى الانحطاط بكل ما فيه من معنى".

وكتب أحدهم معلقا: "ليش يا نيشان تنزل لهذا المستوى، وقناة الجديد لم يعد لديها ما تقدمه سوى المضمون الهابط والهابط جدا بحجة التقدم الاجتماعي..للأسف للأسف للأسف أين وصل الانحدار الأخلاقي".

المصدر: RT