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قطر.."تحد مختلط" بين رجال ونساء في لعبة رياضية يستنفر السلطات

مجتمع

قطر..
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات القطرية إحالة عدد من النساء والرجال في البلاد إلى النيابة العامة وفتح تحقيق عاجل معهم بعد إعلانهم عن قيام تحد مختلط بينهم في لعبة رياضية.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية القطرية: "بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص في وسائل التواصل من الرجال والنساء بالإعلان عن قيام تحد مختلط بينهم في لعبة رياضية صاحبه إعلان للفائزين في التحدي في كل مرحلة… فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية باستدعاء كافة المعنيين المشاركين في ذلك التحدي، بشأن التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية في المجتمع".

وأضاف البيان: "وعليه، فقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها حسب المتبع في هذا الخصوص".

وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها أن أجهزتها المعنية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع القطري وتقاليده حفظا وتحقيقا للأمن المجتمعي.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، معربين عن تقدريهم لهذا الإجراء، حيث قال أحدهم معلقا: "بارك الله في الجهود .. الوضع بهذه الآلية في طريقة للتقنين … أسأل الله السلامة والهدايه والاتعاظ للجميع، وأضاف آخر: "بارك الله فيكم والله يهدي شبابنا ويصلحهم ويبعدهم عن طريق الحرام والشبهات".

قطر..

المصدر: RT

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