"أضاف ابناً وهميا سعوديا".. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 سنوات لتزويره ملف الجنسية

قرر القضاء الكويتي حبس مواطن لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير ملف الجنسية، وحبس "ابنه الوهمي" لمدة 7 سنوات.

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وفي التفاصيل، قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس مواطن كويتي لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير ملف الجنسية وإضافة سعودي إلى ملفه باعتباره ابنا له بالتلاعب والتزوير، وذلك بداعي الحصول على الجنسية الكويتية.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني "الابن الوهمي" لمدة 7 سنوات.

وكان الابن الوهمي قد تحصل على قرض زواج وبدل إيجار لسنوات، لكن البصمات كشفت التزوير، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس".

المصدر: "القبس" الكويتية