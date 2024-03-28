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مصر.. إقامة صلاة المغرب في كنيسة بالصعيد (فيديو)

مجتمع

مصر.. إقامة صلاة المغرب في كنيسة بالصعيد (فيديو)
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نظمت الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي في محافظة المنيا بمصر أمس الأربعاء إفطارها السنوي للمسلمين في مشهد يعكس الوحدة الوطنية والإخاء بين المصريين.

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وحرصت الكنيسة على تنظيم إفطار جماعي لـ200 صائم بينهم مشايخ ورموز المدينة، فيما قام الحضور بتأدية صلاة المغرب بعد رفع الأذان داخل أروقة الكنيسة في مشهد يعكس الوحدة الوطنية والحب بين الجانبين.

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور المصلين داخل الكنيسة، وسط تعليقات من بينها "هي دي مصر اللي بجد.. الله محبة .. يحيا الهلال مع الصليب".

المصدر: RT

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