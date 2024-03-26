مصر.. تأييد حبس المتهمين بسرقة شقة الفنانة والممثلة ميرهان حسين

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم في مصر، بتأييد حبس المتهمين بسرقة شقة الفنانة والممثلة المصرية ميرهان حسين ورفض الاستئناف المقدم منهم.

وأيد القضاء الحكم في حق المتهم الأول بسنة سجنا و6 أشهر في حق المتهم الثاني لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من شقة ميرهان حسين.

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثاني وإحالة الثالث للأحداث.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة بعض العمال داخل شقة الفنانة حيث استولوا على المتعلقات ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية أثناء عملهم داخل شقة تحت التشطيب تعود ملكيتها للفنانة.

واتهمت الفنانة ميرهان حسين عمال السيراميك الموجودين في شقتها بالسرقة.

والمسروقات عبارة عن "4 ساعات مختلفة، و8 خواتم ذهبية وحلق وكوليه وسلسلة ذهبية و2 غويشة، وسرقة بعض الأحذية من الشقة".

المصدر: موقع "فيتو" المصري