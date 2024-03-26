مصر.. تطورات جديدة في قضية إعلان "دقوا الشماسي" لصالح عائلة العندليب

أمرت المحكمة المصرية بفحص إعلان تجاري بعد أن كلفت أسرة الراحل الفنان عبد الحليم حافظ، المحامي ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع الإعلان لوقفه وطلب تعويض مادي.

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وأوضح قنطوش في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنه من المقرر أن يخطر الخبير الفني الهيئة العليا للإعلام ويقوم بإعداد التقرير الخاص بالإعلان التجاري وتقديمه للمحكمة خلال أسبوع.

وتابع قنطوش أن الإعلان يعتبر استغلالا للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو بيع بخس لتراث العندليب الراحل.

وانتقدت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إعلانا تجاريا وأعلنت مقاضاة صناعه، لتعلق جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بأنه ليس لهم الحق في ذلك.

وعلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، بعد نية عائلة العندليب الاتجاه للقضاء لتدافع عن صناع الإعلان، حيث قال رئيس الجمعية، مدحت العدل في تصريحات صحفية: لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية.

وأثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستخدما أغنية للمطرب الراحل، واعتبره كثيرون تشويها لأغنية العندليب الشهيرة التي قدمها في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وتشويها لتراثه.

المصدر: القاهرة 24