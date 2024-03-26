آلاف المصريين في أكبر مائدة إفطار رمضان بالوطن العربي

قام سكان منطقة المطرية في مصر للسنة العاشرة على التوالي بإعداد حفل إفطار جماعي لسكان المنطقة شمل آلاف المواطنين ولفيفا من الشخصيات العامة.

إقرأ المزيد

وحرص العديد من الشخصيات العامة والرسمية في مصر مشاركة سكان منطقة المطرية في عادتهم السنوية التي بدأوها قبل 10 سنوات وكان على رأس الحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وعدد من علماء الأزهر الشريف، إضافة إلى وزيرة الهجرة السابقة نبيلة عبيد، ووزيرة الهجرة الحالية سها جندي.

وتم تنظيم المائدة بطول ما يزيد عن 1000 متر مربع تحوي أشهى أنواع المأكولات الشعبية المحلية، فضلا عن الحلويات الشرقية والغربية بجميع أنواعها.

المصدر: RT