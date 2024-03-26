فيديو لأخطر تنانين في العالم تتشاجر في مصر يثير الذعر.. ووسائل الإعلام تكشف الحقيقة

كشفت وسائل الإعلام المصرية حقيقة فيديو مشاجرة تنانين "كومودو" على الطريق العام في مصر، والتي تعد من أخطر التنانين في العالم وذلك بعد أيام من واقعة "أسد التجمع".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعبا يظهر صراعا بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيسي في مصر وبالقرب من حقول زراعية.

وأثار الفيديو الذعر والفزع بين المارة الذين شاهدوا المشهد المروع على الطريق، وسخر مصور الفيديو من قيام أحد المزارعين بملاحقة الكومودو بعصا دون أن يظهر أي خوف، أو ربما لعدم وعيه بأن الكومودو حيوان مفترس وخطير.

وتبين أن المقطع يعود للعام الماضي، ولكن أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله بالتزامن مع حادثة مشابهة، عندما أثار أسد التجمع الرعب في منطقة التجمع الأول شرق القاهرة، حيث صدم سكان المنطقة بتجوله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي، وتمكن الأهالي بمساعدة الجهات الأمنية من القبض على الأسد والسيطرة عليه، وتم تسليمه لوزارة الزراعة.

المصدر: المصري اليوم