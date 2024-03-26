"أنا أكبر ضحية".. البلوغر التونسي "برندق" يعلق على مشاركته في برنامج للمواعدة

خرج البلوغر التونسي مهدي النقاطي الملقب بـ"برندق" عن صمته، بعد إثارته أزمة مجتمعية واسعة في تونس، عقب مشاركته في برنامج لاختيار فتاة للمواعدة من بين 30 أخريات شاركن في البرنامج.

وكانت موجة هائلة من الغضب والاستنكار قد عمت الأوساط التونسية، بعد نشر حلقة Tinder in real life عبر ''يوتيوب'' والتي تضمنت ظهور 30 فتاة أمام "برندق" ليختار منهن واحدة.

وأكد النقاطي، في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه "تم تضليل الرأي العام وحدثت بعض المغالطات"، منوها إلى أنه كان "أكبر ضحية" في هذه الأزمة، لأن الكثيرين استغلوا اسمه خلال الأزمة للظهور على حسابه.

وقال: "معدو البرنامج استعانوا بي لأداء دوري في إطار تمثيلي بحت، حيث أتقمص الشخصية دون أن تربطها بالواقع أي صلة"، مضيفا: "اتصل بي معد البرنامج وعرض علي فكرة البرنامج وتابعت بعض المقاطع للاطلاع على البرنامج والتدرب على تقمص الشخصية التي سأقوم بها وهي شخصية شاب مشاكس".

وعبر النقاطي عن استغرابه من تصريحات العديد من المشاركات في البرنامج للتأكيد أنه تم التغرير بهن، مبينا أن مشاركتين فقط قررتا مغادرة التصوير، و"تمت إعادة تصوير عدة مشاهد أكثر من مرة فبالتالي لا يمكن التغرير بالفتيات".

وأكد "برندق"، وهو طالب قانون، تلقيه أجرا ماليا على مشاركته في البرنامج رغم أنه لم يقم بتوقيع أية عقود، مشيرا إلى أنه تلقى نقدا "هداما" من الإعلام التونسي نتيجة المغالطات التي تم ترويجها من البعض.

وشدد على أنه كان "كبش فداء" لكل ما حصل، حيث تم التعامل معه على أنه "الكل في الكل" لهذا البرنامج، رغم أنه كان حلقة في سلسلة طويلة، معربا عن ندمه على ما بدر منه.

المصدر: "موزاييك"