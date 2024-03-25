مصر.. اعترافات ضابط سابق اغتصب برلمانية تحت التهديد

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام ضابط شرطة سابق، بالاعتداء واحتجاز برلمانية سابقة بمجلس النواب عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، أن المتهم عاشرها داخل شقته بمنطقة المعادي.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه، فضلا عن تصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة زيارة والدته المريضة.

وتبين التحقيقات أن م. أ الضابط السابق متهم بالتعدي واحتجاز ومواقعة دكتورة وبرلمانية سابقة بمجلس نواب، وأن شقيقتها تلقت اتصالًا منها، تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي، ثم أغلقت هاتفها المحمول.

وكشفت البرلمانية أمام جهات التحقيق تفاصيل احتجازها من قبل الضابط السابق قائلة إنها تعرفت عليه خلال عملها كنائبة في البرلماني عام 2017، وكان هو حينها مسؤولا عن تأمين مبنى مجلس الشعب بوسط القاهرة، وفي أثناء وجوده في أحد الكافيهات، طلب منها رقم هاتفها المحمول، فأعطته له، وأعطته الكارت الخاص بعملها، وبعد ذلك لم تتحدث معه لمدة فترة.

وأضافت البرلمانية السابقة في التحقيقات أن المتهم تواصل معها أثناء سفرها للمملكة العربية السعودية لوالدتها، مردفة: كانت رايحة تعمل حج وتعبت هناك، وأنا سافرت ليها، وهو كلمني وأنا في السعودية يتطمن عليا، وأول ما قولتله أمي تبعانة طلب مني الإشاعات والتحاليل علشان يعرضها على دكاترة في مصر للتعرف على طبيعة الحالة، وابتدى يساعدني بعلاقاته لو محتاجة أي خدمة بالسعودية، ولكن والدتي كانت توفيت ودفنتها في السعودية وكان بيسأل عليا على الواتس قلتله أنا نازلة بكره لقيته مستنيني في المطار ثاني يوم.

واستكملت النائبة السابقة بأن الضابط طلب منها زيارة والدته المريضة بمنطقة المعادي للتعرف عليها، مردفة: وفعلا روحت ليه في شقته في منطقة المعادي، ولما وصلت هناك لقيته مستنيني، ولما داخلت قفل الباب وعاشرني بالإكراه، وأنا فضلت أتحايل عليه وأعيط من اللي هو عمله، وقعدت أتحايل عليه إنه يفتح باب الشقة وأمشي.

وأضافت المجني عليها: مشيت وبعد كدا لقيته بيكلمني وبيهددني بصور وفيديوهات وبيقولي أنا صورتك أثناء العلاقة وعايز 3 مليون جنيه علشان أعمل بيهم مشروعي.

وقررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم م. أ لمحكمة الجنايات بتهمة خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل، بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية، وزيارة والدته المريضة، فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزًا سابق معرفته بها واطمئنانها له.

المصدر: القاهرة 24