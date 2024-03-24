مشاهد صادمة.. فيلان يتصارعان في مهرجان ديني ويهاجمان الحشود (فيديو)

كشف مقطع فيديو لحظات صادمة يتقاتل فيها فيلان مع بعضهما البعض قبل أن يهاجما حشدا كبيرا من الأشخاص أثناء مهرجان ديني هندي، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات.

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وتجمع الآلاف من المصلين في معبد ثاراكال الهندوسي للمشاركة في موكب هندوسي في مدينة ثريسور في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

لكن الفيل الأكبر سنا المسمى (Guruvayur Ravikrishnan) أصبح مضطربا وهاجم فيلا آخر يسمى (Puthuppally Arjunan)، وبدأ الفيلان في الشجار قبل أن يندفعا وسط الحشود المتجمعة.

ونجا شخص يدعى ماهوت سريكومار، 53 عاما، بأعجوبة من ثلاث محاولات من قبل الحيوان لمهاجمته. وقد أصيب وتم نقله إلى مستشفى.

وأظهر الفيديو أحد الفيلة وهو يندفع نحو الآخر بينما يتشابك أنيابه في مشاجرة، وبدأت الحشود بالفرار من الحادث، لكن مسؤولين قالوا إن "العشرات من الحاضرين أصيبوا عندما حاولوا الفرار، حيث سقطوا عندما اندفعت الأفيال نحوهم".

وأضاف المسؤولون أنه "تم القبض على الفيلين الهائجين، والسيطرة عليهما".

ويوجد في شبه القارة الهندية ما لا يقل عن 30 ألف فيل بري، أي أكثر من أي دولة أخرى ونحو 60% من إجمالي عدد الأفيال الآسيوية في العالم.

يتم احتجاز العديد من الأفيال في الأسر في الهند، ليتم استخدامها في المناسبات الدينية وحفلات الزفاف.

المصدر: "ديلي ميل"