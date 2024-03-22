"متحطوش سكر كتير عالكنافة" مزحة السيسي مع السيدات تثير تفاعلا

تفاعل رواد مواقع التواصل مع مزحة الرئيس المصري مع السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية أمس، حين دعاهن لعدم وضع سكر زيادة على الكنافة.

ولاقت هذه العبارة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد عدد من النشطاء ما جاء في كلمة الرئيس المصري للسيدات بخصوص السكر والأزمة التي تواجهها مصر.

وعلق أحد الناشطين: "متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي!!! (لا تعليق!!!).

عاجل⚠️⚠️بيان هام من رئاسة الجمهورية فى مصر!!#عاجل|| #السيسي: متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي!!! (لا تعليق!!!) pic.twitter.com/hGnDNNXgs1 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 21, 2024

وكتبت أخرى: "الرئيس بيقولكم متحطوش سكر كتير على الكنافة... الحمدلله على نعمة إني مبحبش السكر ياريس".

الرئيس بيقولكم متحطوش سكر كتير على الكنافة 😂❤

الحمدلله على نعمة إني مبحبش السكر ياريس#السيسيpic.twitter.com/1XWjaklseY — Nourhan Fekri 🇪🇬 (@NourhanFekri1) March 21, 2024

وعلق ناشط: "بلد تنهار اقتصاديا، فترى ما يسمونه برئيسها يخرج على الناس ليخبرهم بالحل العبقري.. متحطوش سكر كتير على الكنافة".

بلد تنهار اقتصاديا، فترى ما يسمونه برئيسها يخرج على الناس ليخبرهم بالحل العبقري: "متحطوش سكر كتير على الكنافة".#السيسي_رييس_الحشاشينpic.twitter.com/cYefamQ8iH — abdelrahman matar (@bdalrhmn43704) March 21, 2024

ومازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، أمس الخميس

وقال: "متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".

وقال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في مصر أحمد عتابي لـRT في وقت سابق، إنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار من منتهزي الفرص.

وأوضح أن التجار يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين.

المصدر: RT