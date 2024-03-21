 
مباشر

السيسي يمازح السيدات بسبب أزمة السكر: "متحطوش سكر كتير عالكنافة"

مجتمع

السيسي يمازح السيدات بسبب أزمة السكر:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7bc

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

إقرأ المزيد
"خد في جنابك وأنت ساكت".. السيسي يمازح الرجال في يوم المرأة (فيديو)

وقال: "متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".

وأضاف السيسي، "معندناش تمييز بجد كمسؤولين، النماذج اللي بيحتاجها العمل وكل الناس في مصر كويسين أوي سواء رجل أو إمرأة".

يذكر أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة تقديرا لدور المرأة المصرية وتأكيدا على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا