"هذا ليس فيلما هنديا".. عاشق ولهان يستعين بـ"يوتيوب" للانتقام من حبيبته

ألقي القبض على رجل هندي يبلغ من العمر 44 عاما بتهمة زرع قنبلة أسفل كشك بعد أن رفضته امرأة كان يحبها من طرف واحد.

ولتلقين درس لرب الأسرة الذي يدير الكشك الموجود على طريق فايو فيهار، انتقل المتهم إلى موقع "يوتيوب" لمشاهدة فيديوهات لتعلم طريقة إعداد قنبلة.

وقال نائب مفوض شرطة مدينة أجرا، سوراج راي إنه تم العثور على مواد مشبوهة موضوعة أسفل متجر على طريق فايو فيهار يوم الثلاثاء مما تسبب في ذعر المواطنين، واستدعت الشرطة فرقة إبطال مفعول القنابل.

وأشار إلى أنه "بعد إبطال مفعول القنبلة تم فحص لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة. وتم العثور على رجل وهو يزرع القنبلة تحت محل العمل الذي يملكه رجل من عائلة المرأة"، مؤكدا أنه تم القبض على الرجل الذي يدعى جايا براساد (44 عاما)، وهو رجل غير متزوج كان يسعى وراء امرأة من العائلة التي تمتلك المتجر الواقع على طريق فايو فيهار".

وأفاد بأن "المتهم كان غاضبا بعد أن تم رفض محاولاته وتعلم من يوتيوب كيفية صنع قنبلة بمواد تم جمعها من المفرقعات".

المصدر: hindustan times