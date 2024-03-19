مقطع فيديو لـ"إفطار تحت الماء" يثير جدلا كبيرا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر " أشخاصا يفطرون تحت سطح البحر"، ما أثار جدلا كبيرا.



وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يجلسون على طاولة مُعدة تظهر بأنها "في قاع البحر" وهم يتناولون الطعام.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض مشهدا غريبا وتساءل العديد عن مدى صحته، دون التأكد من مكان وتاريخ تصويره، فيما أكد كثيرون أنه مفبرك.

الفيديو مفبرك. الانسان لا يستطيع تناول الطعام تحت الماء لان الطعام سوف يبرد. — Apache (@TtSefo) March 19, 2024

كيييييف !😳 — جواهر محمد🇸🇦 (@JawaherMajrhy23) March 19, 2024

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المصدر: RT