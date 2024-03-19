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بعد واقعة "أوبر".. حادث اعتداء جديد على فتاة في مصر

مجتمع

بعد واقعة
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جنوب القاهرة القبض على سائق في شركة "ديدي" بتهمة التحرش بفتاة خلال توصيلها.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من طالبة تتهم سائق خدمة التوصيل "ديدي" بالتحرش بها أثناء توصيلها.

وتم رصد السائق وتحريك قوة أمنية ألقت القبض عليه، وبسؤاله أنكر التهم الموجهة إليه قائلا: "البنطلون نزل غصب عني أنا وماشي في الطريق... دي زي بنتي".

وفي وقت سابق ألقت مباحث القاهرة القبض على سائق "أوبر" اتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع على طريق السويس.

المصدر: القاهرة 24

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