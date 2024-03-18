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السعودية.. القبض على مشهورة "سناب شات" تورطت في بيع سبائك ذهبية مغشوشة

مجتمع

السعودية.. القبض على مشهورة
Sputnik
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أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، ضبط تورط مشهورة "سناب شات" في بيع سبائك ذهبية مغشوشة.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "ضبطت وزارة التجارة معلنة بمنصة "سناب شات" تورطت في بيع 7 سبائك، تبين بعد عملية فحصها ومعايرتها بأنها قطع ألمنيوم مطلية بالذهب، حيث أوهمت القائمين على منشأة تجارية في محافظة الخرج بأنها سبائك من الذهب الخالص".

وأضاف البيان: "أظهرت نتائج تحليل العينات في مختبرات متخصصة الغش والتحايل، ويتم استكمال الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة".

وتالعت الوزارة في بيانها: "ووفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها".

السعودية.. القبض على مشهورة

المصدر: RT

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