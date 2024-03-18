العراق.. فيديوهات تظهر لحظة القبض على أجنبي قام بإطلاق النار على مأدبة إفطار في بغداد (فيديوهات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقاطع فيديو تظهر لحظة القبض على مواطن آسيوي، هاجم مأدبة إفطار في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وتداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر أحد الأشخاص، قيل إنه باكستاني الجنسية، وهو يفر بعد أن قام بإطلاق النار على المواطنين أثناء مأدبة إفطار جماعي ضمن جامع أبو حنيفة بمدينة الأعظمية، فيما قام عناصر من الشرطة على الفور بملاحقته داخل الأزقة، ليقوم بإطلاق النار وإصابة أحد المنتسبين.

وجرى القبض على المتهم وتسليمه أصوليا إلى مركز شرطة الاعظمية، لمعرفة الملابسات والجهة التي تقف خلفه.

بالفيديو | القبض على باكستاني الجنسية هاجم مواطنين متجمعين على مأدبة إفطار في جامع أبو حنيفة النعمان بمنطقة الأعظمية بإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي فوج طوارئ بغداد . pic.twitter.com/17ePHlcgzg — المحامي سعد شنگالي (@saadshi1ngali) March 17, 2024

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وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني في العراق العميد مقداد ميري القبض على آسيوي قام بإطلاق النار على المتواجدين في مأدبة الإفطار في جامع أبو حنيفة وسط العاصمة بغداد.

وأضاف ميري في بيان أنه "أثناء تأمين الحماية من قبل قيادة شرطة بغداد الرصافة لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع أبو حنيفة، قام أحد الأشخاص الذي يحمل الجنسية الآسيوية بأطلاق النار على المتواجدين هناك، وفور وقوع هذا الحادث شرعت القوة المكلفة بالحماية بالتحرك السريع لملاحقة هذا الشخص داخل الازقة ومحاصرته".

وأردف: "قام بإطلاق النار من جديد، مما أدى الى إصابة منتسب من الفوج الأول"، لافتا الى انه" تم القاء القبض على المتهم واحالته الى التحقيق لمعرفة دوافع ونوع الجريمة واكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

الشخص الذي فتح النار في #الاعظمية أثناء الإفطار الجماعي على منتسبين أثناء تأدية الواجب هو #شاب_باكستاني الجنسية وتم اعتقاله .

حيث قام بإطلاق النار من جديد، مما أدى الى إصابة منتسب من الفوج الأول وتم القاء القبض على المتهم واحالته الى التحقيق. pic.twitter.com/3q2aF5eDug — Falcon Iraq (@Falcon_Iraq) March 16, 2024

المصدر: "السومرية" + RT