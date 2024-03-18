 
مباشر

الاشتباه بتلقيح بويضات من جورجيا تحمل مرضا وراثيا لنساء في إسرائيل

مجتمع

الاشتباه بتلقيح بويضات من جورجيا تحمل مرضا وراثيا لنساء في إسرائيل
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6lo

كشفت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الصحة أن متعالجات إسرائيليات تم تخصيبهن ببويضات تم إحضارها من جورجيا، تحمل مرضا جينيا وهو "هيموفيليا ب".

إقرأ المزيد
بيان لـ128 دولة يناشد بحماية المرأة في الأراضي الفلسطينية
بيان لـ128 دولة يناشد بحماية المرأة في الأراضي الفلسطينية

وذكرت الشرطة أنها أوقفت طبيبا وبروفيسورا للاشتباه بتورطهما في القضية، وسيعرضان أمام المحكمة اليوم الاثنين لمناقشة تمديد اعتقالهما.

وتمت الإشارة إلى أنه وُلد حتى الآن طفل واحد حامل المرض، فيما قدمت ثلاث نساء شكاوى. 

وفي إطار ذلك، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا سريا بعد بلاغ من وزارة الصحة، للاشتباه بتنفيذ مخالفات احتيال في ظروف مشددة، حيث جرى إحضار البويضات بغرض إجراء علاجات تخصيب صناعي في إسرائيل (IVF)، وبالرغم من أنه تم أخذها من نساء يحملن أمراضا وراثية، بدأ التحقيق بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الصحة بدعوى إعادة عدد من البويضات المخصبة مع المرض الى عدة متعالجات في إسرائيل.

إقرأ المزيد
المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: إسرائيل تجتث شعبا من جذوره
المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: إسرائيل تجتث شعبا من جذوره

وحسب ما ذكر الإعلام العبري، فقد تراكمت خلال التحقيق أدلة ضد مشتبه بهما يعملان بمجال التلقيح الصناعي أحضرا البويضات، واللذين على ما يبدو يعرفان أنها تحمل مرض الهيموفيليا.

وفي هذا الصدد، قررت وزارة الصحة وقف إحضار البويضات من هذه الوحدة وأمرت كافة مدراء أقسام التخصيب الاصطناعي في إسرائيل العثور على النساء اللواتي أحضرت لهن هذه البويضات وإعلامهن بمخاطر استخدامها. كما أقيمت لجنة تحقيق خاصة حتى تفحص الموضوع.

المصدر: "I24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين