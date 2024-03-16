مصر.. قرار قضائي جديد بحق يوتيوبر شهير بتهمة التحرش بفتاة

قضت محكمة النقض في مصر بتأييد الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

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وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وأكدت التحريات تورط أحمد حسن بالتحرش بفتاة تدعى "سما"، من خلال محادثة عبر تطبيق "واتسآب"، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، حيث "عرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر"، بالإضافة إلى طلبه "الحصول على صور خاصة منها".

وأشارت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة إلى أن "المشكو في حقه هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بالفتاة "سما" وتحريضها على ارتكاب الفسق".

وأفاد المحامي أشرف فرحات، دفاع المجني عليها، بأن النيابة العامة استمعت إلى أقوال سما، في انتظار سماع أقوال أحمد حسن في ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أن المجني عليها قدمت البلاغ في مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة، وتمت إحالتها إلى نيابة البساتين طبقا لمحل إقامة المتهم.

المصدر: "القاهرة 24"