مصر.. التحقيقات تكشف مفاجأة في هاتف البلوغر الأردنية جوليا وهبي

كشفت التحقيقات في مصر مع البلوغر الأردنية جوليا وهبي، مفاجأة في اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل، بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، وجدت جهات التحقيق رسائل عبر هاتفها المحمول تشير إلى تلقيها مبالغ مالية من الخارج عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي نظير بث مقاطع فيديو عارية وخادشة للحياء، تستعرض من خلالها أجزاء حساسة من جسدها، كما أمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام.

وطلبت جهات التحقيق إجراء التحريات اللازمة حول نشاط جوليا وهبي، وعرضها على جهات التحقيق فور الانتهاء منها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام جوليا وهبي ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على هاتفي محمول بفحصهما فنيا، تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد "نشاطها الإجرامي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من هي جوليا وهبي؟

بلوغر في مواقع التواصل اسمها الحقيقي "آلاء، ج"، أردنية الجنسية، تبلغ من العمر 30 سنة، تقيم في منطقة 6 أكتوبر، وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي "سناب شات وإنستغرام".

المصدر: "القاهرة 24"