مرتضى منصور يعارض إطلاق اسم "الفراعنة" على المصريين

عبر رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور عن انزعاجه من إطلاق اسم الفراعنة على فريق كرة قدم.

#مرتضى_منصور: استخدام كلمة فراعنة تزعجني.. الفرعون كان كافراً — القبس (@alqabas) March 15, 2024

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وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الصندوق الأسود" مع عمار تقي: "يا جماعة الفرعون دة كان كافر، مكنش يعرف ربنا.. هو أنت فرحان أنك فرعون".

وأشار إلى أن البلاد لا تسمى بحقبة من الزمن فمصر هي مصر، موضحا: "شجرة الدر حكمت مصر هاجي أقول فريق شجرة الدر".

وتابع: "أنا افتخر إني مصري".

وكان منصور قد قال إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو المسؤول عن ضياع الضفة وغزة وهضبة الجولان المحتلة في حرب 67"، معلقا: "لأنه فتح صدره".

وأوضح منصور، خلال البرنامج ذاته أن "النكسة الحقيقة تكمن في أن الأراضي التي كانت معنا أصبحت مع قوات الجيش الإسرائيلي، ومن بينها الضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان".

وأضاف: "ممكن أفتح صدري في خناق يخصني كمرتضى، لكن لا يمكن فتح صدري في أمر يخص الوطن".

وقال مرتضى منصور إنه "لم يهن قضاة مصر إلا في عهد جمال عبد الناصر، هو عمل بيان في مارس سماه بيان مارس القضاة اعترضوا عليه".

المصدر: القبس