نائم في حضنها وغير مكترث للتصفيق.. برلمانية مغربية تلقي كلمة بالأمم المتحدة وهي تحمل رضيعها (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البرلمانية المغربية فاطمة زوكاغ وهي تحمل رضيعها في أثناء إلقائها كلمة في الأمم المتحدة، في حدث نادر" بمثل هذه المحافل الدولية.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت النائبة وهي تحمل رضيعها النائم واستمرت كلمتها تحو 3 دقائق، بينما بقي الرضيع نائما ولم يوقظه حتى تصفيق الحضور حين انتهت الكلمة.

هذا ويشارك وفد من البرلمانيات المغربيات، يمثلن غرفتي المؤسسة التشريعية المغربية، في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 11 إلى 22 مارس الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "هسبريس".

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة النائبات البرلمانيات لطيفة الشريف عن الفريق الاشتراكي، وفاطمة خير عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وسميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية، وخديجة أولباشا عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وخدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، كما يضم الوفد المستشارتين البرلمانيتين فاطمة زوكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشيماء الزمزمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

وشاركت النائبات المغربيات في لقاء نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، تحت شعار "برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين.. النهوض بالمساواة للقضاء على الفقر".

وفي مداخلة لها باسم الوفد المغربي، ألقت المستشارة فاطمة زوكاغ الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة.

نائم لم يوقظه التصفيق..البرلمانية المغربية فاطمة زوكاغ تلقي كلمة في #الأمم_المتحدة وهي تحمل رضيعها pic.twitter.com/SzVsOcv6bM — ÖZBEKLER (@Ozbeknews) March 14, 2024

وأكدت أن المغرب، تماشيا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، يولي المساواة بين المرأة والرجل اهتماما كبيرا، مشيرة إلى عملية مراجعة مدونة الأسرة التي تضع المرأة والطفل في صلب أولوياتها.

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ولفتت إلى إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، واعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأشارت أيضا إلى حق النساء السلاليات في الاستفادة من حقوق الانتفاع في الأراضي الجماعية، واعتماد المغرب ميزانية تراعي النوع الاجتماعي منذ سنة 2002، موضحة أن المرأة تترأس حاليا أحد المجالس الجهوية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما شددت على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، مبرزة أن النائبات البرلمانيات المغربيات يعملن إلى جانب نظرائهن من الرجال على تقييم السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفقر والهشاشة في صفوف النساء، لا سيما في المناطق القروية، وزادت أن البرلمان المغربي أنشأ مجموعة مواضيعية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بوضع المرأة.

المصدر: "هسبريس" + RT