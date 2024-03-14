منتحلا صفة رجل شرطة..القضاء الكويتي يحكم بالسجن المؤبد على شخص خطف موظفة أجنبية و"هتك عرضها"
AP
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حكمت السلطات القضائية في الكويت بالسجن المؤبد على مواطن خطف موظفة أجنبية بالسالمية وهتك عرضها منتحلا صفة رجل شرطة.
وأفادت صحيفة "المجلس" الإلكترونية بأن "محكمة الاستئناف قضت بالحبس المؤبد لمواطن خطف فلبينية موظفة في ستاربكس بالسالمية وهتك عرضها".
وأشارت صحيفة "المجلس" إلى أن المواطن "انتحل صفة رجل شرطة" خلال ارتكابه للجريمة.
محكمة الاستئناف تقضي بالحبس المؤبد لمواطن خطف فلبينية موظفة في ستاربكس بالسالمية وهتك عرضها منتحلاً صفة رجل شرطة. pic.twitter.com/zLROT9tJRd— المجلس (@Almajlliss) March 14, 2024
المصدر: "المجلس"