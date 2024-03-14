أميرة سعودية تكشف قصة الصدفة التي جمعت "الملكة عفت" بالملك فيصل (فيديو)

كشفت الأميرة السعودية لولوة الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، قصة الصدفة التي جمعت "الملكة عفت" بالملك فيصل وقصة زواجهما رغم اختلاف اللغة، وعن عدد وأسماء أشقائها من "الملكة عفت".

وفي لقاء لها مع برنامج الليوان، أوضحت الأميرة لولوة الفيصل: "عمتها الجوهران كانت تقرأ في الجرائد وقتها عن الملك عبد العزيز وتوحيد المملكة وابتدت العلاقات مرة ثانية مع تركيا، فقالت لها دول عيلتنا ليش ما نطلب منهم نحج، فأرسلوا جواب للملك عبد العزيز وأخبرته من هي والسلالة حقها”.

وتابعت: "كان وقتها الملك عبد العزيز بالصدفة يبحث عن العوائل التي تفرقت بكل الدول العربية ومناطق مختلفة وكان يريد إرجاعهم للمملكة فكلف المسؤول عن الشؤون الخارجية الأمير فيصل أن يرتب رحلتهم للحج من تركيا إلى المملكة وطلب من سفير تركيا أن يأتي بهم"، مستطردة: "الوالد وقتها كان في زيارة رسمية في تركيا ولم يكن في المملكة..وعندما جاء إلى المملكة ذهب ومعاه أخوي عبد الله لزيارة الملكة عفت وعمتها، وبعد كم شهر تزوجوا بعد أن خطبها من عمتها وهو لا يعرف يحكي تركي وهي لا تحكي عربي".

وأكملت: "لا أعلم كيف حدث الانسجام بينهما، الله يريد هذا، فهو كان 26 سنة وهي 18 سنة، وكان أحد الأشخاص هو من يترجم لهما وكان الوالد يعلمها كلمات عربي وهي تعلمه التركي فتعلموا كلمات بعض"، مشيرة إلى أنها "لم تدرس التركية وتعلمتها من البيت، ولكن أخواتها تعلموها من الصف الإبتدائي حيث يكتبون ويقرأون اللغة التركية".

الأميرة لولوة الفيصل تروي قصة الصدفة التي جمعت "الملكة عفت" بالملك فيصل، وقصة زواجهما رغم اختلاف اللغة#لولوة_الفيصل_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/uEHd5erAgZ — الليوان (@almodifershow) March 13, 2024

هذا وكشفت الأميرة لولوة الفيصل عن عدد وأسماء أشقائها من "الملكة عفت"، حيث قالت: "أشقائي من الوالدة رحمها الله هم سارة ومحمد ولطيفة وسعود وعبدالرحمن وبندر وتركي وهيفا".

الأميرة لولوة الفيصل: هؤلاء هم اخوتي واخواتي من "الملكة عفت" #لولوة_الفيصل_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/UuZmcL7RnG — الليوان (@almodifershow) March 13, 2024

المصدر: RT