أمريكي محب للسعودية يحتفي بولادة ناقته في رمضان (صور + فيديو)

احتفى مواطن أمريكي معروف بحبه للسعودية وشعبها، بولادة ناقته التي أهداه إياها مواطن سعودي، بالتزامن مع مشاركته للسعوديين التهاني بحلول شهر رمضان.

ونشر سيد فريتس، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، وهو مواطن أمريكي يعيش في بلاده بنمط حياة مشابه في الملابس والطعام، لما عاشه في سنوات طفولته بالسعودية، صورة للناقة ومعها صغيرها.

وكتب "الشيخ سعيد" كما يطلق عليه سعوديون: "يسعدني أن أعلن أن ناقتي أنجبت طفلها، مبروك في الوقت المناسب لرمضان، إنها طفلة رمضان".

يسعدني أن أعلن أن ناقتي أنجبت طفلها. مبروك في الوقت المناسب لرمضان. إنها طفلة رمضان.🇸🇦💚🐪🙏🏻🕋 pic.twitter.com/JbPkpW8P3X — Sid Fritts (@sid_fritts) March 11, 2024

Update on the newborn camel. It is a male camel, and I will be searching for names for him. pic.twitter.com/x4ccOhtOUo — Sid Fritts (@sid_fritts) March 12, 2024

وعاش سيد فريتس مثل أمريكيين كثر، في السعودية بين 1978 و1985، برفقة والده الموظف في الخدمات الأرضية بالخطوط الجوية السعودية.

وفي منزله بولاية جورجيا، يجد الزوار، وكثير منهم سعوديون يعرفون علاقته بالمملكة، مجلسا تقليديا لتجمع الأصدقاء والضيوف، وبالطبع لا تغيب القهوة المرة.

وزار فريتس السعودية في 2022، وسط حفاوة كبيرة في الاستقبال من قبل كثير من السعوديين.

Update on the newborn camel. It is a male camel, and I will be searching for names for him. pic.twitter.com/x4ccOhtOUo — Sid Fritts (@sid_fritts) March 12, 2024

المصدر: "وام" + RT