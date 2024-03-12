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ربطوا أيديهم معا بالحبال.. انتحار جماعي يهز إندونيسيا (فيديو)

مجتمع

ربطوا أيديهم معا بالحبال.. انتحار جماعي يهز إندونيسيا (فيديو)
jakarta globe
موقف السيارات الذي تم منه انتشال الجثث الأربعة، في منطقة بينجارينجان، شمالي جاكرتا.
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين، في إندونيسيا.

وحسب الفيديو المتداول، وثقت كاميرا مراقبة صعود عائلة مكونة من 4 أفراد على سطح بناية مكونة من 21 طابقا، ثم قفزوا جميعا من أعلى المبنى.

وقال رئيس شرطة بنجارينجان كومر أجوس آدي ويجايا إن الأسرة دخلت إلى ساحة انتظار السيارات بسيارة "دايهاتسو غران ماكس" في الساعة 4:02 مساء. وانتقلوا إلى الردهة الرئيسية للشقة بعد دقيقتين.

وأشار إلى أنهم استخدموا المصعد للوصول إلى الطابق 21، ثم ساروا على الدرج إلى السطح وسقطوا بشكل مأساوي في ساحة انتظار السيارات الساعة 4:21 مساء، لافتا إلى أن الزوج قام بتقبيل زوجته وأولاده على جباههم داخل المصعد.

وأفاد بأن الأب جمع هواتفهم المحمولة ووضعها في حقيبة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي"، لأنهم وجدوا حبلا يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم في منطقة بينجارينجان، شمالي جاكرتا.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى، وهم: الأب عمره 50 عاما، وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عاما، وابنهما 13 عاما.

المصدر: jakarta globe

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