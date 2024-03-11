عمرة مجانية لسائقي النقل الذكي في الجزائر العاصمة ضمن مسابقة

أطلقت منصة "اندرايف" لتطبيقات النقل الذكي الرائدة في العالم مسابقة خاصة للسائقين في الجزائر العاصمة، تمنح فرصة الفوز بعمرة مجانية شاملة التكاليف إضافة إلى جوائز من الفئة الثانية.

وتستمر المسابقة التي انطلقت بداية مارس الجاري حتى تاريخ 31 منه، وتستهدف سائقي مجال النقل الذكي من أجل دعم مجتمع السائقين في شمال إفريقيا أيضا ودول الشرق الأوسط مثل مصر وتحفيز السائقين وتمكينهم من جني مكاسب مالية والفوز بجوائز نقدية واختيار المناسبة الرمضانية للمسابقة من أجل تشجيع السائقين للحصول على رحلات العمرة.

وتتضمن جائزة العمرة مدفوعة التكاليف بالكامل مدة 14 يوما منها 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة، تشمل التكاليف الرحلة الطيران والإقامة ونفقات التنقل لأول 3 سائقين يحققون أكبر عدد من الرحلات خلال شهر مارس.

وتتضمن الفئة الثانية من المسابقة فوز أول 10 سائقين بهواتف ذكية في حال تحقيقهم 200 رحلة، أما الفئة الثالثة ستمنح بطاقات تعبئة وقود لأول 40 سائق يحققون 150 رحلة، والفئة الرابعة من المسابقة هي فوز أول 616 سائق سيحقق 100 رحلة بقسائم الشراء بالتخفيضات.

المصدر: الشروق الجزائرية