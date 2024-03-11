رواد منصة "إكس" يحتفلون بـ"ميلاد أسد الإمارات"

تصدر وسم #ميلاد_أسد_الإمارات قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، حيث هنأ آلاف المتابعين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في يوم ميلاده 11 مارس.

ونشر رواد منصة "إكس" معايدات موجهة إلى رئيس الإمارات، وحقق وسم #ميلاد_أسد_الإمارات، عدد مشاهدات تزيد على 7 مليون مشاهدة حول العالم.

ونشرت إحداهن مقطع فيديو فيه صور للشيخ بن زايد وكتبت: "كل عام و بسمتك تسعد وطن اللهم احفظ سمو الشيخ محمد بن زايد بحفظك و هب له من لدنك ما يسعده كما اسعد شعبه و كل من احتاجه. #ميلاد_اسد_الامارات ١١ مارس".

كل عام و بسمتك تسعد وطن 🤍

اللهم احفظ سمو الشيخ#محمد_بن_زايد بحفظك و هب له من لدنك ما يسعده كما اسعد شعبه و كل من احتاجه. #ميلاد_اسد_الامارات ١١ مارس pic.twitter.com/xUstHxhwEm — نشوة الرويني (@nashwaa) March 10, 2024

- عسى أيام عمرك مديدة يا بوخالد🤲🏻



11 مارس.. أنت الخير لكل عام يا بوخالد #ميلاد_أسد_الإمارات#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا#hhmbz1 🇦🇪 pic.twitter.com/qqDwz028iQ — محبي محمد بن زايد 🇦🇪 (@_hhmbz1) March 11, 2024

وكتب آخر: "ميلاد حكيم العرب … أسد دولة #الإمارات".

كل عام سيدي وانته بصحه وسلامه يارب 🤲 وعسى ايامك مديده 🇦🇪🇦🇪#ميلاد_اسد_الإماراتpic.twitter.com/qkShk01mIu — راشــد النعيمـي🇦🇪 (@rsn414) March 11, 2024

كما نشر مغردون صورا لبن زايد في مراحل عمرية مختلفة مرفقينها بعبارات الأمنيات له بالصحة والسعادة.

من يا على الدنيا ياها محارب

جاد بسنينه كلها بالوطن بار

في ما يبا سخّر له الأرض يارب

ومع طول عمره امنحه عشرة أعمار

#ميلاد_اسد_الاماراتpic.twitter.com/EVZMN37R9L — 🇦🇪 سعيد الريسي (@AlraisiSaeed) March 11, 2024

يا عسى عامك يزهّى و تحلى سنينك

و عساها سنين الهنا و العُمر المديد 🤍..#ميلاد_اسد_الامارات#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/qNWPjAoVth — ‏﮼بنت،العين💜 (@_z085) March 10, 2024

المصدر: RT