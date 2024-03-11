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رواد منصة "إكس" يحتفلون بـ"ميلاد أسد الإمارات"

مجتمع

رواد منصة
Gettyimages.ru
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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تصدر وسم #ميلاد_أسد_الإمارات قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، حيث هنأ آلاف المتابعين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في يوم ميلاده 11 مارس.

ونشر رواد منصة "إكس" معايدات موجهة إلى رئيس الإمارات، وحقق وسم #ميلاد_أسد_الإمارات، عدد مشاهدات تزيد على 7 مليون مشاهدة حول العالم.

ونشرت إحداهن مقطع فيديو فيه صور للشيخ بن زايد وكتبت: "كل عام و بسمتك تسعد وطن اللهم احفظ سمو الشيخ محمد بن زايد بحفظك و هب له من لدنك ما يسعده كما اسعد شعبه و كل من احتاجه. #ميلاد_اسد_الامارات ١١ مارس".

وكتب آخر: "ميلاد حكيم العرب … أسد دولة #الإمارات".

كما نشر مغردون صورا لبن زايد في مراحل عمرية مختلفة مرفقينها بعبارات الأمنيات له بالصحة والسعادة.

المصدر: RT

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