رواد منصة "إكس" يحتفلون بـ"ميلاد أسد الإمارات"
تصدر وسم #ميلاد_أسد_الإمارات قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، حيث هنأ آلاف المتابعين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في يوم ميلاده 11 مارس.
ونشر رواد منصة "إكس" معايدات موجهة إلى رئيس الإمارات، وحقق وسم #ميلاد_أسد_الإمارات، عدد مشاهدات تزيد على 7 مليون مشاهدة حول العالم.
ونشرت إحداهن مقطع فيديو فيه صور للشيخ بن زايد وكتبت: "كل عام و بسمتك تسعد وطن اللهم احفظ سمو الشيخ محمد بن زايد بحفظك و هب له من لدنك ما يسعده كما اسعد شعبه و كل من احتاجه. #ميلاد_اسد_الامارات ١١ مارس".
كل عام و بسمتك تسعد وطن 🤍— نشوة الرويني (@nashwaa) March 10, 2024
اللهم احفظ سمو الشيخ#محمد_بن_زايد بحفظك و هب له من لدنك ما يسعده كما اسعد شعبه و كل من احتاجه. #ميلاد_اسد_الامارات ١١ مارس pic.twitter.com/xUstHxhwEm
- عسى أيام عمرك مديدة يا بوخالد🤲🏻— محبي محمد بن زايد 🇦🇪 (@_hhmbz1) March 11, 2024
11 مارس.. أنت الخير لكل عام يا بوخالد #ميلاد_أسد_الإمارات#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا#hhmbz1 🇦🇪 pic.twitter.com/qqDwz028iQ
وكتب آخر: "ميلاد حكيم العرب … أسد دولة #الإمارات".
ميلاد حكيم العرب … أسد دولة #الإمارات#ميلاد_مجد_العرب#ميلاد_اسد_الاماراتpic.twitter.com/w4TmKoFTuV— Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) March 10, 2024
كل عام سيدي وانته بصحه وسلامه يارب 🤲 وعسى ايامك مديده 🇦🇪🇦🇪#ميلاد_اسد_الإماراتpic.twitter.com/qkShk01mIu— راشــد النعيمـي🇦🇪 (@rsn414) March 11, 2024
كما نشر مغردون صورا لبن زايد في مراحل عمرية مختلفة مرفقينها بعبارات الأمنيات له بالصحة والسعادة.
"بوخالد".. كل عام وأنت الخير لكل عام.#برق_الإمارات#ميلاد_اسد_الاماراتpic.twitter.com/bdbIS2l3Pu— برق الإمارات (@UAE_BARQ) March 11, 2024
من يا على الدنيا ياها محارب— 🇦🇪 سعيد الريسي (@AlraisiSaeed) March 11, 2024
جاد بسنينه كلها بالوطن بار
في ما يبا سخّر له الأرض يارب
ومع طول عمره امنحه عشرة أعمار
#ميلاد_اسد_الاماراتpic.twitter.com/EVZMN37R9L
يا عسى عامك يزهّى و تحلى سنينك— ﮼بنت،العين💜 (@_z085) March 10, 2024
و عساها سنين الهنا و العُمر المديد 🤍..#ميلاد_اسد_الامارات#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/qNWPjAoVth
المصدر: RT