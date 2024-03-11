داعية مصري يرد على منتقدي ظهور فتاة غير محجبة ببرنامجه الديني

رد الداعية الإسلامي، عمرو خالد، على النقد الذي وجهه البعض له بسبب ظهور فتاة بغير حجاب في برنامجه التلفزيوني الديني "الفهم عن الله".

وقال عمرو خالد خلال ندوة في القاهرة: "ظهور فتاة بدون حجاب، علشان أن بكلم الناس كلها، وأول برنامج لعمرو خالد في البداية خالص، كان فيه بدون حجاب، وهذا ليس بأمر جديد، وأنا بخاطب كل الناس، وأنا رجل شعبي وليس نخبوي، بكلم كل الناس في الشارع، وتلقائي، واللي أنا عايشه بقوله".

وأردف عمرو خالد: "فريقي يوحد به بنات محجبات وأنا أقول الحجاب فرض، لكن مش موقف كل حاجة على المحجبات، وجمهوري في المحجبات وغير المحجبات، وبالتالي اللي بجيبهم أعبر من خلالهم عن الناس، شبه الناس، فوجود ناس في البرنامج شبه الناس نقطة أساسية".

المصدر: موقع القاهرة 24