عن عمر 92 عاما.. قطب الإعلام روبرت مردوخ يعقد خطوبته للمرة السادسة

أعلن قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ (92 عاما) خطوبته على عالمة الأحياء إيلينا جوكوفا (67 عاما) بحسب ما نقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن مكتب مردوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مردوخ كان قد بدأ بمواعدة جوكوفا في الصيف الماضي، وهي عالمة أحياء جزيئية متقاعدة.

وبإتمام الزواج في يونيو المقبل، سيكون هذا الزواج الخامس في حياة مردوخ، بعد أن طلق عارضة الأزياء جيري هول، في صيف عام 2022، ليرتبط بعدها بأخصائية الأسنان، آن ليزلي سميث، في ربيع عام 2023، ليتم فسخ الخطوبة بعد حوالي أسبوعين.

وكان مردوخ التقي بجوكوفا من خلال زوجته الثالثة، ويندي دينغ.

وجوكوفا درست في حياتها العملية مرض السكري في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وكانت قد قدمت للولايات المتحدة بحقبة نهاية الاتحاد السوفيتي، وكانت متزوجة من الملياردير، ألكسندر جوكوف، وهو مستثمر في مجال الطاقة ويقيم حاليا في لندن كمواطن بريطاني.

وابنة جوكوفوا، داشا، تعتبر رائدة أعمال وكانت متزوجة حتى عام 2017 من رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش.

وأكد متحدث من مكتب مردوخ للصحيفة أن الدعوات لحفل الزفاف أرسلت للمدعوين، حيث سيقام الاحتفال في مزرعته في كاليفورنيا.

وأواخر العام الماضي، أعلن مردوخ، تنحيه عن منصبه في مجموعتي "فوكس كوربوريشن"، الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز" و"نيوز كورب" بشكل مفاجئ، وتسليم المهمة لنجله لاكلان.

المصدر: The Hill