بوتين يكشف أهم أسراره في الحفاظ على صحته ولياقته

زار الرئيس فلاديمير بوتين المدرسة العليا للطيران العسكري في كراسنودار، وعقد اجتماعات مع خريجات المدرسة، تبادلوا فيها الآراء حول العديد من المواضيع العسكرية والحياتية.

وخلال اجتماع خصص لتهنئة الخريجات بمناسبة عيد المرأة العالمي سألت إحداهن بوتين عن سرّ حفاظه على لياقته البدنية فأجابها:"أحاول عادة عدم الحديث عن هذا الأمر، لكن ربما يجب أن أتحدث عنه، أنا أحاول تجنّب المشروبات الكحولية بالمطلق، وخصوصا المشروبات الكحولية القوية التركيز".

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وأثناء الاجتماع هنأ بوتين الخريجات بحلول عيد المرأة قائلا:" لنكون صادقين، فإن اجتماعنا يعقد بطريقة غير عادية مع "الطيارات" وبالطبع عشية الثامن من مارس يوم عيد المرأة العالمي، أود أن أهنئكن جميعا بالعيد القادم، هذا العيد اللطيف، وأتمنى لكنّ النجاح في الحياة المهنية والسعادة العائلية، أنا متأكد من نجاحكن، فأنتم لديكن شخصية قوية وتسعون لتحقيق أهدافكن".

المصدر: وكالات روسية