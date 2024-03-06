حريق يلتهم 12 سيارة في الكويت (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا كبيرا في في منطقة مبارك الكبير بالكويت.

وأفدت صحيفة "المجلس" بأن قوة الاطفاء كافحت حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير.

في حين لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات تذكر.

هذا وفتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا في الحريق، حيث خلف أضرارا جسيمة لحقت بالمركبات.





فيديو / قوة الاطفاء تكافح حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير. pic.twitter.com/NsPF85K0Rq — المجلس (@Almajlliss) March 6, 2024

حريق 13 سياره في منطقه مبارك الكبير pic.twitter.com/K3aCwXJccc — 🦋 أم بدر 🇰🇼🦋 (@AaaaaZhraa) March 6, 2024

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المصدر: وسائل إعلام كويتية