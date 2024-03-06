 
مباشر

حريق يلتهم 12 سيارة في الكويت (فيديوهات)

مجتمع

حريق يلتهم 12 سيارة في الكويت (فيديوهات)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x430

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا كبيرا في في منطقة مبارك الكبير بالكويت.

وأفدت صحيفة "المجلس" بأن قوة الاطفاء كافحت حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير.

في حين لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات تذكر.

هذا وفتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا في الحريق، حيث خلف أضرارا جسيمة لحقت بالمركبات.

إقرأ المزيد
45 عاما على أبرز رمز للكويت (صور+ فيديو)
45 عاما على أبرز رمز للكويت (صور+ فيديو)

المصدر: وسائل إعلام كويتية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا